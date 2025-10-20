Големите вериги: В Гърция държавата сваля цените, тук го правят търговците с промоции

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Изолирани случаи на високи надценки се превърнаха в новина, това каза по Нова телевизия Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия, в което са най-големите търговски вериги у нас. Той оспори резултатите от проверката на КНСБ и заяви, че не е ясно защо синдикатите правят такива проверки и по каква методика.

Според Вълканов идеята на синдикатите е да създадат основа за повишаване на минималната работна заплата. „В Хърватия и Испания дават България за пример за цени и надценки”, това каза представителят на големите вериги.

Той заяви също, че ако в Гърция държавата сваля цените на най-необходимите продукти, тук го правят самите търговци чрез промоции и акции. По въпроса дали отделните вериги незаконно договорят кога да ги правят, Вълканов отговори, че има държавни органи , които могат да направят проверка.

„В Северна Гърция има много хора, които идват да пазаруват в България, защото им излиза по-евтино”, подчерта той.

