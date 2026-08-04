Големият пожар в Пловдивско се разгоря отново

Кадър Нова телевизия

Големият пожар в Пловдивско между селата Стрелци и Сухозем се разгоря отново. През нощта огънят беше локализиран, но заради високите температури в обедните часове и появилия се вятър в района отделни огнища продължават да се възпламеняват, предава Нова телевизия. Стихията обхвана площ от 2 хиляди декара.

Гасителните действия продължиха до късно снощи, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Пловдив. Кадри, заснети с термокамера, показват мащаба на огнената стихия – хиляди светещи точки, стотици активни огнища и близо 2 000 декара засегната площ. Има засегнати и селскостопански сгради.

През цялата нощ на място са дежурили шест екипа на пожарната, които следили обстановката и реагирали при повторно възпламеняване на отделни участъци. И днес четири екипа продължават работа по окончателното потушаване на локалните огнища, за да не се допусне ново разрастване на пожара.

Кметът на община Брезово Калин Калапанков съобщи, че огънят вчера е бил повторно запалване на огнище, възникнало в неделя, след като късо съединение е възникнало в електрически стълб. "Имаше доста висок риск да изпуснем пожара да влезе в село Стрелци и основно вечерта бяха съсредоточени усилията да не допуснем пламъците да обхванат и къщите на хората. Наблизо има и един склад на МВР, който съхранява може би муниции, но това беше едно от нещата, които трябваше да предотвратим, защото последиците щяха да бъдат тежки", твърди градоначалникът.

"Бях доста притеснен през нощта. Имам къща близо до пожара и се опасявах да не стане някакъв проблем. Но, Слава Богу, са овладели огъня и е бил потушен. Дойдох тази сутрин да взема бали от селскостопанска постройка, която имам. Видях, че гори покривът и пожарникари минаваха. Спрях ги и им казах, че гори. Те започнаха веднага да гасят. Много бързо реагират", разказа жител от селото.

За овладяването на стихията вчера са помагали и повече от 50 души – пожарникари и доброволци от Доброволното формирование в Хисаря и Националния отряд за реакция при бедствия – Пловдив. В помощ на наземните екипи са били използвани булдозер на сектор „Специализирани оперативни дейности“ и хеликоптер от 24-та авиобаза в Крумово.

От пожарната подчертават, че благодарение на добрата координация и бързата реакция не е била допусната опасност за населени места и хора.

От РДПБЗН – Пловдив предупредиха, че и днес температурите остават високи, а рискът от възникване на нови пожари е изключително сериозен. Оттам призоваха гражданите да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и да избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност.

„Зад всяка битка с огнената стихия стоят часове тежък труд при екстремни температури, задушлив дим и труднодостъпни терени. Докато повечето хора търсят прохлада, пожарникарите и доброволците вървят срещу пламъците, за да защитят човешкия живот, природата и имуществото“, посочват още от пожарната.

Според огнеборците най-голямата помощ за хората, които се борят с пожарите, е отговорното поведение на гражданите, защото всеки предотвратен пожар означава една спасена гора, имущество или човешки живот.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!