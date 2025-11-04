Голмайсторът на елита е аут срещу Черно море

Снимка Булфото

Голмайсторът на елита Мамаду Диало няма да играе срещу Черно море. Нападателят на ЦСКА 1948, който до момента заедно с Бертран Фурие от Септември има 9 гола, е наказан за един мач за натрупани жълти картони.

Срещата между двата отбора в неделя от 15 часа в Бистрица ще свири Димитър Димитров, а отговорник за ВАР ще бъде Кристиян Колев.

Двубоят Спартак - Септември в петък от 15 часа във Варна пък е поверен на Георги Кабаков, а за ВАР ще отговаря Валентин Железов.

