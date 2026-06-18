Головете на Холанд предизвикаха земетресения в Норвегия

Снимка уикипедия, MichaelEmilio

Головете на норвежкия футболист Ерлинг Холанд при победата на Норвегия с 4:1 срещу Ирак на Световното първенство са предизвикали вибрации в земята на територията на норвежкия град Берген. Това съобщиха от сеизмологичния институт "НОРСАР".

Нападателят на "Манчестър Сити" наниза две попадения през първото полувреме, а Лео Йостигорд и автогол след почивката оформиха крайния резултат.

С изразителния успех норвежците поведоха в Група I по голова разлика пред световния вицешампион Франция, който надви Сенегал с 3:1.

Сеизмометър, разположен в норвежкия град Берген, отчете "ясни сигнали" след головете на Холанд в 29-ата и 43-ата минута на мача във Фоксбъро, Масачузетс.

"В сряда вечерта сеизмологичният институт в Берген отчете ясни сигнали в близка станция по време на мача от Световното първенство между Норвегия и Ирак. Най-високите отклонения съвпадат с головете на Ерлинг Браут Холанд, които предизвикаха радост сред норвежките привърженици.

Тези сигнали най-вероятно са предизвикани от радостта на феновете, които са гледали мача в Берген", пишат от "НОРСАР".

"Когато много хора реагират по едно и също време на големи спортни събития, тяхното движение може да предизвика подземни вибрации, които са улавяни от сеизмограф с висока чувствителност", съобщават от "НОРСАР", цитирани от ДПА и БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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