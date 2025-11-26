Голово шоу: Олимпиакос 2:3 Реал Мадрид

Снимка: Пиксабей

Отборът на Олимпиакос изостава от тима на Реал Мадрид с 2:3 в мач от 5-ия кръг на Шампионската лига.



Домакините шокираха съперника с ранен гол на Шикиньо (8'), но в средата на първото полувреме "кралете" осъществиха пълен обрат. Три попадения за отрицателно време отбеляза Килиан Мбапе (22', 24', 29'). Малко след него и Винисиус вкара гол, но ВАР го отмени. През второто полувреме гърците отново намериха път към вратата на Лунин, като този път големият герой бе Мехди Тареми.

Логично мадридчани изглеждат като абсолютни фаворити, но играчите от Пирея са домакини и с подкрепата на верните си фенове ще опитат да направят и невъзможното, допълва Спортал.

И двата тима са заинтересовани от трите точки. С тях "белият балет" не само ще се изкачи в топ 8, но и ще застане плътно зад тройката лидери Байерн(Мюнхен), Арсенал и Интер. Дори при малко по-изразителна позиция и положително развитие на събитията по останалите стадиони момчетата на Чаби Алонсо може да излязат еднолично на второто място. Победата за Олимпиакос пък представлява навярно последният шанс да се закачи за битката за топ 24.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!