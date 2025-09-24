Голям гаф на Биг Брадър

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Невероятен гаф допусна гласът на Биг Брадър в едноименното култово риалити.

Гаф, който не би трябвало самият той да направи, тъй като самият той даде задачите. Издънката бе свързана с първата мисия в Къщата. Първи в нея влязоха Мина Стоянова и Цветан Георгиев.

Като първи участници Биг Брадър им нареди да си поставят по една лента на ръката. На Мина се падна в син цвят, а на Цецо - в червен. След това трябваше да привлекат участниците в своя отбор.

След като отборите бяха сформирани гласът на Биг Брадър допусна големия гаф: Мина и Цецо имаха мисия да привлекат колкото се може повече хора към своя отбор. Биг Брадър вижда, че в червения отбор на Мина има 10 вербувани човека, а сините на Цецо са едва три.

Проблемът беше че цветовете бяха точно наобратно.

Издънката не убягна на някои от участниците, но Биг Брадър не се поправи и не се извини за грешката.

