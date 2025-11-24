Голям гаф на Евгени Минчев с княгиня Калина

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В „На кафе” по Нова телевизия беше излъчен любопитен репортаж с участието на Евгени Минчев и Калина Сакскобургготска. В него пиар експертът и шоумен заяви, че ще пише книга за българската княгиня, защото тя е енигма за българите и си остава напълно непозната за мнозина. Той допълни, че като цяло хората у нас уважават царското семейство, но почитта не е като към аристокрацията в другите европейски страни.

„Лорд” Минчев обаче допусна досте сериозен гаф по време на репортажа, наричайки Калина с неправилна титла. Той постоянно повтаряше, че тя е „принцеса”, докато истинската ѝ титла е „княгиня” или по-точно „Нейно Царско Височество Калина, Княгиня Българска и Херцогиня Саксонска“.

За човек, който би трябвало да владее до съвършенство етикета в аристократичните среди, грешката е доста сериозна. Самата Калина Сакскобургготска не каза нищо в репортажа, само се опита на доста развален български да обясни, че нейният портрет, до който беше застанала, ѝ харесва.

