Голям гаф по Нова телевизия

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Голям гаф допусна Нова телевизия. Той накара водещата на новините Ани Салич да се обърне на два пъти.

Темата бе за фаталните инциденти с млади шофьори от последните дни, които отново повдигнаха въпроса за по-строгите мерки и правила за водачите, които нямат достатъчно опит зад волана.

Докато тя четеше за инцидентите, на екрана до нея те бяха изписвани. Така при случая от 13 май 2024 г.: При тежък инцидент в Пловдив на място загинаха 21-годишен шофьор и 20-годишно момиче, което пътувало до него, на екрана бе изписано 20-сет, каквото и да означава това.

Изписването с букви на 20 е правилно и като двадесет и двайсет, тъй като са дублетни форми.

Така ако правилно се чете 20-сет, трябва да е двадесетсет, тъй като число дваде няма.

Иначе темата, която Нова телевизия отвори, е изключително актуална, с оглед на изминалите дни с инциденти от млади водачи.

