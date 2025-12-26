Голям град вече отказва да приема левове

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Проверка дали все още може да се плаща с български левове в любимия за хиляди Одрин, направи екип на Нова телевизия.

Местните обмени бюра и търговци вече масово отказват да работят с левове. Пред камерата Пламен и Росица от Велико Търново обясниха, че вече не всяко бюро обменя левове.

За да няма затруднения при пазаруването, Петрана идва в Турция с банкова карта. Левове не носи. Тя обясни, че има популярна група във Фейсбук, в която от преди няколко дни имало съобщение, че на много места в Одрин отказват да приемат левове.

Някои търговци правят изключение - може с левове, но предупреждават, че само до 1 януари, обясниха още от Нова телевизия

