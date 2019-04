Голям инцидент в Рио де Жанейро, има жертви и ранени

Инцидентът е станал във фавелата Музема

Петима души загинаха, деветима са ранени, а други 13 души бяха обявени за изчезнали след срутването на две жилищни сгради в Рио де Жанейро, съобщава Ройтерс. Инцидентът е станал във фавелата Музема – един от бедните квартали в западната част на бразилския мегаполис.

Живущите в сградите, които са били съответно на 4 и 6 етажа, са се нанесли в тях преди 6 месеца, пише Блиц. Екипи на Гражданска защита евакуираха хората от съседните сгради заради опасения от още срутвания. Фавелата Музема беше тежко засегната от проливните дъждове при преминаването на мощната буря над Рио де Жанейро тази седмица, която взе 10 жертви и причини мащабни щети. Властите съобщиха, че по време на срутването на двете сгради времето е било ясно и не е валяло.

Rio de Janeiro, Brazil - At least two people were killed when adjacent apartment buildings collapsed in the Muzema neighborhood.

In this video clip a dog is rescued from the collapsed building. #Brazil



Video Credit : BandNews FMpic.twitter.com/rcICqPJRNV