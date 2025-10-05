Голям клон се стовари на крайбрежната алея във Варна
05.10.2025 / 16:17 0
Снимка: Petel.bg
Голям клон се стовари на крайбрежната алея във Варна.
Най-вероятно той се е счупил по време на бурята, която не подмина и морската столица.
Клонът е в района на минералната вода.
За момента няма данни за пострадали.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!