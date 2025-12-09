Голям обрат и победа за Милан в Торино

кадър: Макс спорт

Отборът на Милан осъществи впечатляващ обрат за успех с 3:2 като гост на Торино в последния мач от 14-ия кръг на Серия "А". Домакините взеха ранен аванс от два гола, които бяха дело на Никола Влашич (10’ - дузпа) и Дуван Сапата (17’), но Адриен Рабио (24’) бързо намали изоставането на своя тим с прекрасен гол, а резервата Кристиан Пулишич (67’, 78’) донесе пълния обрат със своите две попадения. Така "росонерите" прекратиха негативната си серия от три загуби при визитите си на този съперник, припомня Спортал.

Наказаният Масимилиано Алегри предприе четири промени в стартовия си състав след загубата от Лацио с 0:1 за Купата на Италия. В центъра на защитата се завърна Матео Габия за сметка на Кони Де Винтер. Като ляв халф-бек стартира Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян.

В полузащита Ардон Яшари беше заменен от Лука Модрич. Самуеле Ричи също не беше титуляр, защото Рубен Лофтъс-Чийк беше изтеглен назад в халфовата линия и така партньор в атака на Рафаел Леао този път беше Кристофър Нкунку. Домакините също бяха подредени в 3-5-2 с нападатели Че Адамс и Сапата.

