Голям пожар близо до военна база във Великобритания

Във Великобритания пожар в пустеещи затревени хълмисти площи до база на Кралските военновъздушни сили в Северен Йоркшър бе обявен за сериозен инцидент.

Пожарникарски екипи са били извикани първо в понеделник в Лангдейл Мур след съобщения за дим и са установили, че пламъците са прескочили противопожарна преграда. Проведено е било нощно наблюдение, но до вторник сутринта огънят се е разраснал, а в следобеда вече е обхванал повече от квадратен километър.

Поради близостта на базата "Файлингдейлс“ на Кралските военновъздушни сили вече се е наложила по-сериозна намеса на пожарникарите, които са използвали водоструйки, шест пожарни коли и превозни средства с висока проходимост.

От пожарната служба на Северен Йоркшър обаче съобщиха, че огънят вече бушува на 5 квадратни километра и е обявен сериозен инцидент. Сега на мястото се изпращат допълнителни ресурси в опит да се установи контрол над пожара.

Горещото и сухо време във Великобритания увеличава вероятността от подобни пожари. През уикенда в графство Дорсет пожар в подобен пуст затревен терен също бе обявен за сериозен инцидент.

