Голям пожар бушува в Сливен

Снимка Булфото

Огнен ад в наш голям град.

В 12:43 часа е получен сигнал за пожар в местността "Св. Георги" в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Към момента пет пожарни гасят огъня, на помощ са и доброволци, видя репортер на БТА.

Пожарът е обхванал значителна площ от борова гора. Няма засегнати къщи.

В гасенето са се включили и горски служители. Екипи на районното управление в Сливен осигуряват периметъра.

Усилията на противопожарните екипи са насочени към локализиране на пожара. На място са директорът на Регионалната дирекция ПБЗН комисар Денчо Чомаков и началникът на Районната служба ПБЗН – Сливен.

