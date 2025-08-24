Голям пожар бушува в село Средец

Снимка Булфото

Нов пожар у нас в неделния ден.

Голям пожар гори в Старозагорското село Средец, предаде БНР.

Горят стърнища и земеделски земи, запалил се е и покривът на къща в селото.

Пет противопожарни автомобила са на мястото, потвърдиха от РСПБЗН - Стара Загора, пише novini.bg.

