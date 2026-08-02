Голям пожар до магистрала „Тракия“
02.08.2026 / 17:26 0
Снимка: Булфото
Пожар бушува в близост до магистрала „Тракия“ в посока Бургас, предава bTV.
Горят треви край магистралата, а димът навлиза на пътното платно.
Огънят е избухнал на 125-ти км.
На място има полиция и две пожарни.
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