Голям пожар гори в Хасковско

снимка Булфото

Голям пожар бушува в област Хасково. Пламъците са изгорили над 1000 декара гора и пасища между селата Костур и Лисово.

Няколко екипа се борят с огъня.

Пламъците са тръгнали от землището на село Костур и вятърът ги разнася в посока Лисово.

Предстои разследването да установи причините, но се предлага, че е земеделска работа, предаде Нова тв.

