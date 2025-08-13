Голям пожар гори в землището на Угърчин
Кадър Фейсбук, Й. Колева
Голям пожар гори в землището на град Угърчин, Ловешка област. Огънят е пламнал малко след 17 ч., предава БНР.
Горят сухи треви и храсти. Засегната е и смесена гора. На място са 5 екипа на пожарната. В гасенето на пламъците са се включили и около 50 доброволци, както и земеделски производители с техника.
Все още не е ясно точно каква площ е обхванал пожарът, но няма опасност за Угърчин и други населени места в региона.
