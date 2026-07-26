Голям пожар и край петричките села Кърналово и Михнево

Снимка: Фейсбук, Кърналово, Кр. Барбарова

Голям пожар е възникнал край петричките села Кърналово и Михнево, съобщи за БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

На място са изпратени два екипа на пожарната и екип на Аварийното звено към Община Петрич.

Горят сухи треви и храсти. Възможно е вятърът, който се усеща в района да бъде предпоставка за по-трудното овладяване на огъня, смята началникът на пожарната.

Редактор "Екип на Петел",

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