Голям пожар избухна край Петрич

Снимка: pixabay Пожар е избухнал край Петрич в понеделник вечер. Огънят е пламнал близо до село Левуново.

Горят сухи треви и храсти. От пожарната уточниха, че няма опасност за къщите в района, съобщава Нова телевизия, цитирана от topnovini.bg.

Според свидетели пламъците са високи, а площта на пожара е голяма.

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