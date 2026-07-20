Голям пожар избухна край петричкото село Ръждак

Снимка Булфото, илюстративна

Голям пожар избухна в района на петричкото село Ръждак. Това каза за БТА секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено към общината Кирил Стойков.

По думите му огънят е възникнал между село Ръждак и сметището, което се намира в района. На място са екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Към района на пожара се насочва и екип на Аварийното звено, допълни Кирил Стойков.

Началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев, отчетепо-рано днес ръст на пожарите в община Петрич. По думите му само от началото на юли пожарните екипи са реагирали на около 50 произшествия.

Редактор "Екип на Петел",

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