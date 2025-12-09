Голям пожар избухна в Манхатън

Кадри Youtube

Пожар е избухнал в сграда в западната част на Манхатън, един от петте района на Ню Йорк.

Според NYC Emergency management, която планира и координира всички видове извънредни ситуации в града, са били наети автобуси, които да приютят евакуираните от сградата хора. Към момента не се съобщава за жертви, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Пожарът е избухнал на последния етаж на шестетажна сграда.

Според "Си Ен Би Си" на място са пристигнали около 140 пожарникари, а улиците са затворени за движение.

