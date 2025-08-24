реклама

Голям пожар избухна в кравеферма в Казанлъшко тази вечер

24.08.2025 / 22:50 0

илюстрация: Булфото

Пожар избухна във ферма в казанлъшкото село Кънчево научи NOVA.

На място има няколко екипа на пожарната, които се опитват да спрат огъня.

Във фермата се отглеждат крави, като по първоначална информация голяма част от животните са останали вътре.

 

