Голям пожар избухна в района на Айтос

Кадър БНТ

Голям пожар избухна тази вечер в района на Айтос, в близост до местността „Трите братя“. Сигналът е подаден малко преди 22:00 ч., предава БНТ.

Огънят е обхванал сухи треви и храсти в труднодостъпен терен.

На място са изпратени два екипа на пожарната от Айтос, началникът на районната служба, а към района се насочва и високопроходим автомобил, който да подпомогне действията по овладяване на пожара.

В гасенето се включват и горски служители. Към момента няма опасност за населението.

Районът не за първи път е засегнат от подобен инцидент – на същото място пожар имаше и миналата година.

Редактор "Екип на Петел",

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