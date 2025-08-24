реклама

Голям пожар край Симитли тази сутрин

24.08.2025 / 11:00 0

илюстрация: Булфото

Голям пожар лумна в гората над село Сенокос. Сутринта пламъци обхванаха труднодостъпна местност „Негован“, което затруднява гасенето. Огънят се развива в труден терен, а техниката трудно достига до мястото, предава Струма. 

Община Симитли набира доброволци , които да помогнат на противопожарните екипи. Всички желаещи могат да се включат – екипите очакват доброволците при мандрата в селото, за да бъдат организирани действията.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов координира с екипите, работата по овладяване на огнената стихия и обезопасяване на района.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама