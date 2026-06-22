Голям пожар на 20 километра от Атина

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Високи температури и вятър запалиха и днес пожари в Гърция. Към момента няма опасност за хората, съобщават от Гражданска защита.

Пет самолета и хеликоптери участват в гасенето на пожара до град Спата, който се намира на 20 километра от Атина, предава БНР. Огънят се доближава до летището "Елефтериос Венизелос", а от другата страна на пожарния фронт е заплашен стадион, казаха огнеборците.

Горят храсти, като от вятъра огъня променя посоката си. В гасенето се включиха пожарникари и техническата служба на общината. Има опасност огънят да достигне до населен район, казаха доброволците, които също участват в акцията.

В същото време голям пожар се разраства в област Виотия (Беотия), северно от Атика. Огънят засегна горски район. Властите изпращат съобщения по мобилните телефони на жителите и туристите в близост до пожара. Призовават ги да са в готовност за евакуация и да следват насоките на полицията. Осем самолета гасят по въздух. На терен са 30 пожарникари, очаква се помощ и от съседен район.

Властите предупреждават за стриктно спазване на забраните поради риск от пожари в цялата страна. В няколко района температурите се покачват, като се засилва и вятърът.

Редактор "Екип на Петел",

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