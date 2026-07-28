Голям пожар на Острова под Аспарухов мост във Варна
28.07.2026 / 11:03 1
Кадър Г. Георгиев, Фб
Голям пожар на Острова под Аспарухов мост във Варна.
Това се вижда от кадри в социалната мрежа.
Не е ясно дали гори кораб за ремонт или производствена част в Южна промишлена зона.
Виждат се огромни пламъци и облаци дим.
Все още няма данни за пострадали. Чуват се пожарни, които отиват към района.
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