Кадър Г. Георгиев, Фб

Голям пожар на Острова под Аспарухов мост във Варна.

Това се вижда от кадри в социалната мрежа.

Не е ясно дали гори кораб за ремонт или производствена част в Южна промишлена зона.

Виждат се огромни пламъци и облаци дим.

Все още няма данни за пострадали. Чуват се пожарни, които отиват към района.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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