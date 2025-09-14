Голям пожар на Пелопонес

илюстрация: Булфото

Голям пожар гори на полуостров Пелопонес край Древна Олимпия - мястото, където са се провеждали древните Олимпийски игри. Според властите става дума за умишлен палеж.

Мащабни сили на пожарната са съсредоточени в западната част на полуострова.

Пожарът се доближава до Древна Олимпия и светилището на Зевс. Мястото е от изключителна историческа и археологическа стойност, предава БНР.

Огнеборците се опитват при много труден терен да спрат разпространението на пожара.

Засега няма опасност пожарът да засегне населени места, но заради вятъра той непрекъснато променя посоката си.

Властите включиха в операцията и самолет и хеликоптер, които гасят по въздух.

По неофициална информация на местните жители пожарът е избухнал след умишлен палеж, предава още БНР.

Много доброволци също участват в гасенето. От Гражданска защита съобщават, че пожарникарите са овладели частично огъня в област Илия до град Пиргос.

Засегната е борова гора, но не са засегнати околните села. Властите информират за опасност от пожари днес във всички области, където духа силен вятър, включително и по островите.

