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Голям пожар на ЖП гара Варна

22.07.2026 / 09:44 0

снимка: Фейсбук, РДПБЗН

За голям пожар, избухнал на ЖП гара Варна съобщават очевидци в социалните мрежи.

По данни на ОДМВР в областния град около 09:30 ч. е получен сигнал за горящ стар, неизползваем вагон в района на Сточна гара във Варна.

Незабавно към мястото е насочен екип на РДПБЗН.

Няма данни за пострадали.

Към момента действията по овладяване на пожара продължават.

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Редактор "Екип на Петел",

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