Голям пожар на ЖП гара Варна
снимка: Фейсбук, РДПБЗН
За голям пожар, избухнал на ЖП гара Варна съобщават очевидци в социалните мрежи.
По данни на ОДМВР в областния град около 09:30 ч. е получен сигнал за горящ стар, неизползваем вагон в района на Сточна гара във Варна.
Незабавно към мястото е насочен екип на РДПБЗН.
Няма данни за пострадали.
Към момента действията по овладяване на пожара продължават.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!