Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия
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Гръцките власти разпоредиха евакуацията на две населени места на остров Евия днес заради голям пожар. Десетки пожарникари, самолети и хеликоптери се борят с огнената стихия, предадоха Ройтерс и "Катимерини", цитирани от БТА.
В изявление пожарната служба на Гърция се казва, че 120 пожарникари и доброволци работят по овладяването на пламъците. Осем самолета и шест хеликоптера също са били изпратени в подкрепа на усилията.
Силни северни ветрове предизвикват нови огнища на пожара, съобщи пожарната служба и усложняват ситуацията.
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