Голям пожар наложи евакуация на две населени места на гръцкия остров Евия

Кадър Youtube

Гръцките власти разпоредиха евакуацията на две населени места на остров Евия днес заради голям пожар. Десетки пожарникари, самолети и хеликоптери се борят с огнената стихия, предадоха Ройтерс и "Катимерини", цитирани от БТА.

В изявление пожарната служба на Гърция се казва, че 120 пожарникари и доброволци работят по овладяването на пламъците. Осем самолета и шест хеликоптера също са били изпратени в подкрепа на усилията.

Силни северни ветрове предизвикват нови огнища на пожара, съобщи пожарната служба и усложняват ситуацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!