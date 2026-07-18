Голям пожар пламна край Стара Загора
снимка: Фейсбук, РДПБЗН
Пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя и стърнища.
Огънят e обхванал голяма площ.
На място са изпратени шест екипа на пожарната, съобщи старши комисар Стоян Колев, директор РДПБЗН в областния град.
По първоначална информация пожарът е в района на Баритна мина, в близост до околовръстния път на града.
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