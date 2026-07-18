Голям пожар пламна край Стара Загора

снимка: Фейсбук, РДПБЗН

Пожар избухна в района на Стара Загора. Горят изоставени лозя и стърнища.

Огънят e обхванал голяма площ.

На място са изпратени шест екипа на пожарната, съобщи старши комисар Стоян Колев, директор РДПБЗН в областния град.

По първоначална информация пожарът е в района на Баритна мина, в близост до околовръстния път на града.

Редактор "Екип на Петел",

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