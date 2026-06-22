Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

Кадър БНТ

Голям пожар се разрази този следобед край пловдивското село Калековец. Гръмотевица е подпалила голям житен масив малко след 16:30 ч., а гъстият дим бързо стигна до намиращата се наблизо автомагистрала "Тракия", предава БНТ.

Местни земеделски стопани са реагирали веднага и са се включили в гасенето. Въпреки техните бързи действия и завалелия в района дъжд, пламъците първоначално са успели да се разраснат сериозно.

Няколко земеделски машини веднага са изпратени на терен и в момента работят по пълното потушаване на огъня. Изгорели са няколко декара с житни култури. Към момента опасността от разрастване на пожара към съседни територии вече е напълно ограничена.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!