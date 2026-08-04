Голям пожар се разрази в сливенски квартал

Кадър bTV

Горя покрива на изоставена постройка в сливенския квартал "Надежда". Три екипа на пожарната са на място, съобщава bTV.

Няма опасност за хората, според пожарникарите на терен.

Вероятно огънят е тръгнал от запалени отпадъци.

Въпреки че къщите там са една до друга, огънят не е тръгнал към другите постройки.

Задимяването в района е голямо.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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