Голям пожар тази нощ край Лясковец, над 100 животни са изгорели

Пожар бушува във ферма край Лясковец, има пострадал човек, над 100 животни са изгорели.

Огънят е локализиран, засега няма опасност да се разпростре, съобщи преди малко във Фейсбук кметът на общината Васил Христов.

На място са 6 противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица, които овладяват ситуацията, предава БНТ.

"Тежка ще е нощта за огнеборците, но вярвам в техния професионализъм", пише още кметът.

Тепърва ще се установява причината за пожара.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!