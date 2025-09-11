Голям пожар в Индустриалната зона във Варна, работник от Непал е откаран с линейка

Булфото

Пожар в индустриалната зона на Варна

Пожар в островната индустриална зона на Варна - запали се склад за ремонт на кофи за боклук към 10 часа днес.

Три пожарни екипа и доброволци от складовете в съседство гасят пламъците и продължават да обливат с вода и пяна сградите около периметъра на пожара. Работник от Непал на 44 години е отведен с линейка на Бърза помощ заради обгазяване.

