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Голям пожар в Обеля

23.06.2026 / 18:57 0

Голям пожар възникна в столичния квартал "Обеля". 

На 23.06.2026 г. в 17:39 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в къща в кв. Обеля в гр. София.  За мястото на пожара са изпратени 3 ПА и 1 линейка с екипи от СДПБЗН, предаде БТВ.


При пристигане на място екипите установяват, че горят няколко спомагателни постройки до къщата, пълни с гуми и други складирани вещи. В къщата е имало лежащо-болен човек, който е изведен от екипите на безопасно място и не е пострадал, съобщиха от пожарната за bTV. 

 

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Редактор "Екип на Петел",

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