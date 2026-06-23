Голям пожар в Обеля

Голям пожар възникна в столичния квартал "Обеля".

На 23.06.2026 г. в 17:39 ч. в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в къща в кв. Обеля в гр. София. За мястото на пожара са изпратени 3 ПА и 1 линейка с екипи от СДПБЗН, предаде БТВ.



При пристигане на място екипите установяват, че горят няколко спомагателни постройки до къщата, пълни с гуми и други складирани вещи. В къщата е имало лежащо-болен човек, който е изведен от екипите на безопасно място и не е пострадал, съобщиха от пожарната за bTV.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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