Голям пожар в близост до магистрала "Хемус" край Аксаково

Снимка: Фейсбук, В. Йорданов

Голям пожар гори в момента близо до автомагистрала "Хемус". Намира се между Аксаково и село Игнатиево, съобщиха за Петел от ОД на МВР - Варна.

Очевидец твърди, че има запалени и къщи. По първоначални данни на полицията горят сухи треви.

В този участък от магистралата преминаването е затруднено заради дима от пожара.

На място са изпратени 6 пожарни автомобила, защото огънят се е разпрострял на голяма площ, добавиха още от полицията.

