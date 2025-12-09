реклама

Голям пожар в местност край Перник

09.12.2025 / 16:26 0

Кадър Фейсбук

В района на местността Войниковец в Перник горят автомобилни гуми, съобщи регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов пред БТА. 

Сигнал за пожара е подаден около 15:30 ч. 

На място са изпратени три противопожарни автомобила и три полицейски патрула.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват, уточниха от Областната дирекция на МВР. 

Димът от пламъците бе видим дори от централната част на Перник, посочва БТА.

 

