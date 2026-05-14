Булфото

Голям пожар в жилищна кооперация в Пловдив. Обгазен е един човек, нанесени са и значителни материални щети в блока на улица "Петър Стоев" в район "Южен".

Огънят е тръгнал от последния етаж, като бързо е обхванал и таванските части. За да достигнат до запаления апартамент, екипите на пожарната са използвали и механична стълба, предаде БНТ.

В жилището живее трудноподвижна жена, която е успяла да излезе навреме. Всички хора от 4-етажната сграда са евакуирани. Пожарът вече е потушен.

Станислав Стратев: "Първо чух чупене на дограма и прозорци. Отначало мислех, че някой прави ремонт и като видях облаците дим, буквално за минути мога да кажа, че апартамента си изгоря. Имаме и дърво между сградите, притеснявах се да не се пренесе пожара."

Васил Стратев: "Бях вътре като започна по-силния пожар около 10:00 часа и естествено първото нещо, за което мислиш са лични документи, по-ценни вещи, пари… Веднага всички излязохме, реагирахме възможно най-бързо."

