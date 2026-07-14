Голям пожар във "Факултета"
Кадър БТВ
Голям пожар избухна в столичния квартал „Факултета“, става ясно от видеоклип, разпространен в социалните мрежи. На кадрите се виждат гъсти облаци черен дим, издигащи се над района, както и силно развил се огън, който е обхванал жилищна постройка.
Към момента няма официална информация за причините за възникването на пожара, както и дали има пострадали хора.
Очаквайте подробности.
Редактор "Екип на Петел",
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