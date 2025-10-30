Голям празник в Нова телевизия, Гала носи мезета на Виктор Николаев

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Изданието на „Здравей, България” по Нова телевизия в четвъртък завърши с торта и празнично настроение. Причината е, че сутрешният блок навършва 25 години от първото си издание.

„Милен Цветков вдигна високо топката като първи водещ”, призна водещият Виктор Николаев. Той не скри вълнението си и продължи с думи към зрителите.

„Не сме ви спестили нищо! Много хора се опитаха да ни оказват натиск, но не успяха да ни заглушат”, заяви Николаев.

Спомен на Милен Цветков сподели и Гала, която заедно с кулинарите си донесе специални мезета за празника на колегите. Тя донесе специалитети, подредени във формата на картата на България.

Виктор Николаев изрази съжаление, че точно на празника колежката му Мира Иванова се оказа тръшната от вирус. Той допълни, че тепърва целия екип на предаването ще се събере в студиото, защото много от репортерите все още се връщат от преките включвания.

