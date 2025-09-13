Голям проблем, който засегна цяла България, оказа влияние на "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Сланата, която попари през април плодните дръвчета в цяла България, измъчи и участници в "Игри на волята". Това е племето, което е край блатото. Този сезон това са Победителите.

Причината за мъките им, е че от сланата няма никакви джанки по дръвчетата край блатото.

Има само две, три, но те са почти на недостъпни места, пък и няма да стигнат, разказаха те пред водещия Павел Николов и допълниха, че са отслабнали за 5 дни без храна около по около 5-6 килограма.

Такъв е сезона - цяла България знае. Сланата удари плодните дръвчета, коментира той.

Овощните дръвчета са унищожени на 90 процента. Това са кайсията, сливата, черешата. Това не е просто измръзване. Подобен студ по това време не сме виждали от над 20 години, бе обяснил през април Мариян Пеев, председател на Българската асоциация за иновативно земеделие.

