кадър: Спортал

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 15-ия кръг на еfbet Лига срещу ЦСКА.

Дербито на стадион "Васил Левски" стартира в 15:00 часа.

Извън избраниците на испанския специалист остана един от най-важните играчи в нападение - Радослав Кирилов, предава Спортал.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Рилдо, Евертон Бала, Фабио Лима, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

