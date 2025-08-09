Голям проблем с рестото в евро

Пиксабей

След Нова година ще възникнат много практични проблеми – как да се връща ресто в евро, как да се работи със стотинки и т.н. Ако държавата не създава хаос, проблемите могат да бъдат овладени. Дори и държавните служители трябва да бъдат обучени, казва финансистът Любомир Дацов, пише Фрог

Помнете случая с НАП и „минералната вода“ – там служител направи грешка, като сравнява несъпоставими цени – промоционална и редовна. При сегашните закони подобна грешка би довела до солена глоба, което не е справедливо“, дава пример той.



Ще успее ли държавата да овладее нелоялните практики с въвеждане на еврото? „Идеята не е да се борим с някакви „нелоялни практики“ или „спекула“. Това е нормалният преход към нова валута. Преминаването от лева към евро изисква двойно обозначение на цените – първо, за да свикнат хората, и второ, за да бъде ясно и прозрачно. След нова година цените ще се променят по естествен начин“, заявява Дацов по bTV.

По думите му проблемът с обвиненията в спекула създава напрежение и жълти новини, което е трудно да бъде обяснено. Повечето хора и търговци са коректни. Въпросът е, че на регионално ниво, особено при малките търговци и производители, има много неясноти. Би било добре да има организирани групи, които да помагат на бизнеса.

„Не живеем в държава, съставена от престъпници, и не е нужно да се мисли само за борба с измами. Всички тези анализи и препоръки стигат до Министерството на финансите и други ведомства, но дали има обратна връзка – това е друг въпрос. Ако държавата иска да помогне, трябва да организира активна и приложна кампания за обучение. Особено в малките населени места, където производителите и търговците имат нужда от яснота и подкрепа“, казва още финансистът.

