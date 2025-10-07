Голям проблем с цените на стоките: Само половината от търговците спазват правилата

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

За голям проблем с цените на стоките, съобщи Нова телевизия. Големите хранителни вериги, както и аптеките с годишен оборот над 10 млн. лв., трябва ежедневно да изпращат информация към Комисията за защита на потребителите /КЗП/ за цените на 101 стоки.

От комисията обобщават данните на сайта kolkostruva.bg. Ако веригите спестят информация ги грозят глоби от 10 до 100 хиляди лева при първо нарушение.

От КЗП съобщиха за Нова телевизия, че около 250 големи търговци са длъжни да подават данни за цените си.

Към момента обаче това задължение се изпълнява едва от около 120.

При повторно нарушение, т.е. ако продължава това нарушение - санкциите биха могли и да се удвоят до 200 000 лева. Санкциите са респектиращи, така че призовавам още веднъж дружествата да се съобразят с изискванията по закон, заяви Александър Колячев от КЗП.

