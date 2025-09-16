Голям протест в Братислава

снимка: Marc Ryckaert (MJJR)

Многохиляден протест се състоя тази вечер в Братислава срещу правителството на Роберт Фицо, предаде "Франс прес". Според организаторите на протеста от опозиционната партия "Прогресивна Словакия" на призива им са откликнали 18 хиляди души. Демонстрантите се събраха пред правителствената сграда с възгласи за оставка и затвор за премиера, допълва БНР.

Недоволството е насочено срещу предложенията на правителството за балансиране на бюджета чрез увеличаване на здравните вноски и отмяна на няколко национални празника.



Спорни са и предложенията на кабинета Фицо за промени в конституцията, с които да се ограничат правата на хомосексуалистите и да се постави под въпрос върховенството на европейското право над националното.

