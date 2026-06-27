Голям район във Варна остава без вода
27.06.2026 / 11:17 0
Снимка Пиксабей
Голям район от Варна ще остане без вода днес поради авария, съобщиха от ВиК-дружеството.
Потърпевши си в част от кв. "Трошево", както и абонатите в около Зеленчукова бора и Централните гробища, пише moreto.net.
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 20 часа.
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