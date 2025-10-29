Голям скок на спестяванията при българите с доходи над 3000 лева

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

25 процента от българите спестяват бели пари за черни дни, тъй като са притеснени за инциденти и за спешни случаи. С напредването на възрастта това става все по-важно. Жените са по-консервативни и по-внимателни към финансите на домакинството. Те са и по-спестяващата част от населението.

Това заявиха икономистите Макс Баклаян и Стоян Панчев.

Двамата разкриха, че и образованието също има значение, тъй като според данните в проучване хората с висше образование са с девет процента повече от тези със средно образование. Най-малко спестяват българите с основно образование.

Евентуалната причина за това може да се дължи на по-високите доходи на вишистите.

Също така, особено при доходи над 3000 лева, се вижда един голям скок на спестяванията.

Интересно за мен беше да науча, че процентът на хората, които заделят пари в столицата и в малките градове, е един и същ. За мен това не е изненада, тъй като спестяването означава, че вие сте готов да консумирате по-малко, отколкото произвеждате в съответния месец, така че не става въпрос къде живеете и колко пари изкарвате, а как гледате на парите си. Дали трябва да изкарате повече този месец, отколкото сте изкарвали, или обратното, коментира Баклаян.

Според хората, които са интервюирани, 25% от тях спестяват, а 73% - не.

Изследването го правим втора година. Миналата година тези, които спестяваха, бяха 22%, сега са 25. Тоест наистина има увеличение, но за мен в крайна сметка това е проблем Аз бих искал да видя едно обръщане в нещата и да имаме много повече спестяващи. В страни например като Китай наистина са много по-близки двете числа и има много повече спестяващи. Това е било така и в Европа по време на Световната война Тоест, не е нещо необичайно, да виждаме значителна част от доходите да се спестяват. Надявам се, че това ще расте в годините и че ние ще можем да го проследим, добави по бТВ Панчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!