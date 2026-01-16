Голям срив в социалната мрежа X

кадър: Петел

Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, се срина и остави потребителите си без достъп, съобщава BBC.



Според платформата Downdetector до момента са подадени хиляди сигнали от потребители. В Обединеното кралство се отчитат около 20 000 сигнали. Предполага се, че платформата е престанала да функционира малко след 15:00 по Гринуич днес, предаде "Фокус".

