Голям срив в социалната мрежа X

16.01.2026 / 18:39 0

кадър: Петел

Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, се срина и остави потребителите си без достъп, съобщава BBC. 

Според платформата Downdetector до момента са подадени хиляди сигнали от потребители. В Обединеното кралство се отчитат около 20 000 сигнали. Предполага се, че платформата е престанала да функционира малко след 15:00 по Гринуич днес, предаде "Фокус".

