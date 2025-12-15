реклама

Голям успех на таекуондо-до клуб „Одесос“

15.12.2025 / 17:11 0

Снимка Фейсбук

Таекуондо-до клуб „Одесос“ – Варна завоюва трето място в отборното класиране на Европейската купа проведена в град Пловдив.

Престижният международен турнир събра над 70 клуба от цяла Европа и повече от 1000 състезатели, което го превърна в едно от най-мащабните и силни състезания в календара. В тази изключително сериозна конкуренция състезателите на клуб „Одесос“ показаха класа, характер и стабилност, което заслужено ги изведе сред най-добрите.

Третото място на Европейската купа в Пловдив затвърждава позицията на таекуондо-до клуб „Одесос“ като един от водещите клубове в България, способен да се конкурира равностойно с най-силните европейски школи, пише на страницата на Народен спорт във фейсбук.

Постиженията на клуба се откроиха не само в индивидуалните дисциплини, но и в комплексното отборно класиране по възрастови групи:

Деца – 2-ро място комплексно сред всички детски отбори

Юноши – 3-то място комплексно

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ

Ivanov Rosen – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup

Goncaruk Andrey – Pattern Boys 12–13 г., 8–7 Gup

Shishkova Monika – Pattern Youth U18 Female 16–17 г., 4–3 Gup

Bangeev Bozhidar – Pattern Youth U18 Male 16–17 г., 4–3 Gup

Petkov Daniel – Sparring Boys 10–11 г., 35 кг, 8 Gup – I Dan

Atanasov Nikola – Sparring Boys 12–13 г., 45 кг, 8 Gup – I Dan

Goncaruk Andrey – Pattern Junior Male 14–15 г., 8–7 Gup

Svetozarov Kamen – Pattern Junior Male 14–15 г., 6–5 Gup

Doncheva Sofia – Pattern Junior Female 14–15 г., 6–5 Gup

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ

Gao Bohan – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup

Iliev Yoan – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan

Atanasov Nikola – Pattern Junior Male 14–15 г., 2–1 Gup

Gao Keyan – Sparring Youth U18 Female 16–17 г., 70 кг, 8 Gup – III Dan

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ

Iordanov Martin – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup

Ivanov Dimitar – Pattern Boys 8–9 г., 8–7 Gup

Doncheva Sofia – Pattern Girls 12–13 г., 6–5 Gup

Iordanov Andrey – Pattern Boys 12–13 г., 4–3 Gup

Gao Keyan – Pattern Youth U18 Female 16–17 г., 2–1 Gup

Dobreva Darina – Sparring Girls 8–9 г., 26 кг, 8 Gup – I Dan

Svetozarova Iliyana – Sparring Girls 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan

Petkov Daniel – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan

Iordanov Martin – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan

Iordanov Andrey – Sparring Boys 12–13 г., 60 кг, 8 Gup – I Dan

Atanasov Nikola – Sparring Boys 12–13 г., 50 кг, 8 Gup – I Dan

Iordanov Andrey – Sparring Boys 12–13 г., 65 кг, 8 Gup – I Dan

Utepova Anna – Sparring Junior Female 14–15 г., 50 кг, 8 Gup – III Dan

Iliev Hristo – Sparring Youth U18 Male 16–17 г., 69 кг, 8 Gup – III Dan

 

