Голям успех на таекуондо-до клуб „Одесос“
Снимка Фейсбук
Таекуондо-до клуб „Одесос“ – Варна завоюва трето място в отборното класиране на Европейската купа проведена в град Пловдив.
Престижният международен турнир събра над 70 клуба от цяла Европа и повече от 1000 състезатели, което го превърна в едно от най-мащабните и силни състезания в календара. В тази изключително сериозна конкуренция състезателите на клуб „Одесос“ показаха класа, характер и стабилност, което заслужено ги изведе сред най-добрите.
Третото място на Европейската купа в Пловдив затвърждава позицията на таекуондо-до клуб „Одесос“ като един от водещите клубове в България, способен да се конкурира равностойно с най-силните европейски школи, пише на страницата на Народен спорт във фейсбук.
Постиженията на клуба се откроиха не само в индивидуалните дисциплини, но и в комплексното отборно класиране по възрастови групи:
Деца – 2-ро място комплексно сред всички детски отбори
Юноши – 3-то място комплексно
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
Ivanov Rosen – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup
Goncaruk Andrey – Pattern Boys 12–13 г., 8–7 Gup
Shishkova Monika – Pattern Youth U18 Female 16–17 г., 4–3 Gup
Bangeev Bozhidar – Pattern Youth U18 Male 16–17 г., 4–3 Gup
Petkov Daniel – Sparring Boys 10–11 г., 35 кг, 8 Gup – I Dan
Atanasov Nikola – Sparring Boys 12–13 г., 45 кг, 8 Gup – I Dan
Goncaruk Andrey – Pattern Junior Male 14–15 г., 8–7 Gup
Svetozarov Kamen – Pattern Junior Male 14–15 г., 6–5 Gup
Doncheva Sofia – Pattern Junior Female 14–15 г., 6–5 Gup
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ
Gao Bohan – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup
Iliev Yoan – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan
Atanasov Nikola – Pattern Junior Male 14–15 г., 2–1 Gup
Gao Keyan – Sparring Youth U18 Female 16–17 г., 70 кг, 8 Gup – III Dan
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ
Iordanov Martin – Pattern Boys 10–11 г., 6–5 Gup
Ivanov Dimitar – Pattern Boys 8–9 г., 8–7 Gup
Doncheva Sofia – Pattern Girls 12–13 г., 6–5 Gup
Iordanov Andrey – Pattern Boys 12–13 г., 4–3 Gup
Gao Keyan – Pattern Youth U18 Female 16–17 г., 2–1 Gup
Dobreva Darina – Sparring Girls 8–9 г., 26 кг, 8 Gup – I Dan
Svetozarova Iliyana – Sparring Girls 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan
Petkov Daniel – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan
Iordanov Martin – Sparring Boys 10–11 г., 40 кг, 8 Gup – I Dan
Iordanov Andrey – Sparring Boys 12–13 г., 60 кг, 8 Gup – I Dan
Atanasov Nikola – Sparring Boys 12–13 г., 50 кг, 8 Gup – I Dan
Iordanov Andrey – Sparring Boys 12–13 г., 65 кг, 8 Gup – I Dan
Utepova Anna – Sparring Junior Female 14–15 г., 50 кг, 8 Gup – III Dan
Iliev Hristo – Sparring Youth U18 Male 16–17 г., 69 кг, 8 Gup – III Dan
